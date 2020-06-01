إمارة الشارقة تعين بنوكا لإصدار صكوك محتملة بمليار دولار

مع توجه إمارة الشارقة لضبط ماليتها العامة في خضم جائحة كورونا، اتجهت الإمارة نحو التخطيط لإصدار صكوك إسلامية بنحو مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر على اطلاع بالأمر.

وبحسب ما ذكرته المصادر، فإن الإمارة قد فوضت بنوك HSBC والشارقة الإسلامي ودبي الإسلامي مع بنوك أخرى لم تسمها لإدارة الطرح المزمع.

وقالت المصادر للوكالة إن الطرح قد يحدث في وقت لاحق من الأسبوع الجاري وإن حصيلة الطرح ستستخدم لاحتياجات الإنفاق في الموازنة.

ولدى إمارة الشارقة نشاط بارز في أسواق الدين الإسلامي من خلال الشارقة للأصول القابضة الذراع الاستثماري لحكومة الإمارة.

وفي ذات السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن مسؤولين في الإمارة بصدد عقد اجتماعات مع المستثمرين حول إصدار قياسي من الصكوك.

وغالبا ما يبلغ حجم الإصدار القياسي نحو 500 مليون دولار، لكن المصادر أشارت للوكالة أن حجم الطرح قد يتراوح ما بين 750 مليون دولار و مليار دولار.

ومنذ العام 2014 أدرجت الإمارة صكوكا بقيمة 4.2 مليار دولار كان آخرها نحو 750 مليون دولار في أواخر العام الماضي ببورصة ناسداك دبي.

والشهر الماضي عدلت وكالة S&P من نظرتها المستقبلية للإمارة إلى سلبية وقالت إن هبوط أسعار النفط واستمرار إجراءات الإغلاق بفعل كورونا عوامل قد تضغط على المالية العامة.