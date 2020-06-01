تحت رماد كورونا.. حرب التجارة تستعر من جديد

أوردت بلومبرغ نيوز الاثنين، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الصين أمرت شركات رئيسية تديرها الدولة بوقف بعض مشتريات السلع الزراعية من الولايات المتحدة، بما في ذلك فول الصويا، إذ تعكف بكين على تقييم التوترات مع واشنطن بخصوص هونغ كونغ.

وبحسب التقرير، ألغى مشترون صينيون أيضا عددا غير محدد من طلبيات توريد لحم الخنزير الأميركي.

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وهددت بكين واشنطن بالرد في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترمب فرض قيود على طلاب صينيين في الولايات المتحدة احتجاجا على قانون جديد للأمن القومي في هونغ كونغ بحسب "رويترز".

وكان ترمب أعلن أن الولايات المتحدة ستمنع دخول بعض طلاب الدراسات العليا الصينيين إلى الولايات المتحدة وستبدأ في إلغاء الامتيازات الخاصة الممنوحة لهونغ كونغ فيما يتعلق بالرسوم التجارية وقطاعات أخرى، في وقت تمضي بكين بخطة لفرض قانون للأمن مثير للجدل.

وقال الرئيس الأميركي إن الحكومة الصينية "تنتقص من مكانة الوضع القائم منذ فترة طويلة للمدينة"، غير أن الصين ردت بغضب على الإجراءات الأميركية معتبرة أنها "تلحق الضرر بالجانبين".