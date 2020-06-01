صندوق الاستثمارات العامة: نبحث عن فرص استثمارية بأسعار مغرية

قال متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة السعودي في بيان أُرسل لرويترز بالبريد الإلكتروني إن الصندوق يبحث دائما عن فرص للاستثمار طويل الأمد بأسعار مغرية.

وفي الشهر الماضي، كشف صندوق الاستثمارات العامة عن استحواذه على حصص بمليارات الدولارات في شركات أجنبية مثل بوينغ وفيسبوك وسيتي غروب.

وتابع المتحدث أن البيئة الحالية في السوق تنطوي على عدد من الفرص تشمل قطاعات وشركات يمكنها دفع النمو الاقتصادي وتحقيق القيمة مستقبلا بعد انقضاء الأزمة الحالية.

وقال الصندوق، الذي تقدر أصوله بأكثر من 300 مليار دولار، إن أحد مصادر التمويل هو السيولة التي تضخها الحكومة.