صورة سوداوية لـ"موديز" عن بنوك تركيا..وضغوط على الربحية

أفادت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن التوقعات للنظام المصرفي التركي لا تزال سلبية، في الوقت الذي يضغط فيه فيروس كورونا على أوضاع الائتمان.



وتتوقع "موديز" أنه سيكون هناك ضغوط على ربحية البنوك التركية بسبب انخفاض أحجام الإقراض وزيادة المخصصات، وفق ما ورد في "رويترز".

موضوع يهمك شهدت الليرة التركية تعاملات متقلبة اليوم الاثنين لتسجل مستوى أقل من 6 ليرات للدولار بعد خسائر حادة تكبدتها الجمعة بعدما... بنوك تركيا تتدخل لإنقاذ الليرة.. فهل تفلح هذه المرة؟ بنوك وتمويل





إلى ذلك، تتوقع للنظام المصرفي التركي ضغوطا إضافية على رأس المال بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية.



وتقول عن النظام المصرفي التركي إن الاضطراب الاقتصادي العميق الناجم عن تفشي فيروس كورونا سيقلص قدرة المقترضين على السداد.

وكانت حظرت تركيا تداول الليرة على بي.أن.بي باريبا وسيتي بنك ويو.بي.إس بعد تسجيل العملة مستوى قياسيا منخفضا جديدا مقابل الدولار، وسط قلق المستثمرين من عدم كفاية الاحتياطيات لحماية الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا.

وخسرت الليرة نحو 18% من قيمتها منذ بداية العام الجاري في ظل ضغط من فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 3641 شخصا في تركيا.



وتعافت العملة لاحقاً بعد أن أعلنت الهيئة المشرفة على عمل البنوك حظر تداولات الليرة للبنوك الثلاثة، قائلة إنها عجزت عن أداء التزامات بالليرة في مواعيدها.