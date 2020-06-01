كندا: روسيا غير مرحب بها في مجموعة السبع

قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الاثنين إن كندا لا تؤيد عودة روسيا إلى مجموعة الدول السبع الكبرى مثلما اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع الأسبوع، لأن موسكو تواصل انتهاك القانون الدولي.

وقال ترودو خلال مؤتمره الصحفي اليومي "روسيا جرى استبعادها من مجموعة السبع بعد أن غزت القرم قبل عدد من الأعوام، واستمرارها في عدم احترام وخرق القواعد والأعراف الدولية هو السبب في أنها باقية خارج مجموعة السبع، وهي ستستمر في البقاء خارج المجموعة".

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وقال ترمب السبت إنه سيرجئ قمة لمجموعة السبع كان يأمل في عقدها هذا الشهر إلى سبتمبر أيلول على الأقل، وسيوسع قائمة المدعوين لتشمل أستراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند.

وقال أيضا إن مجموعة السبع، التي تضم الاقتصادات الأكثر تقدما في العالم، في شكلها الحالي هي "مجموعة عتيقة للغاية من الدول".

وعندما سئل عما إذا كان سيحضر قمة مجموعة السبع في حالة حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يجب ترودو، مكتفيا بالقول إنه لا تزال هناك حاجة إلى "مناقشات كثيرة" قبل الاجتماع.

لكنه أضاف أن مجموعة العشرين، التي تضم روسيا، هي منتدى يضم دولا "لا تجمعنا معهم بالضرورة علاقات جيدة".

وقال ترودو "دائما ما تكون مجموعة السبع مكانا للنقاشات الصريحة مع الحلفاء والأصدقاء الذين يتشاركون في أشياء كثيرة جدا. ذلك بالتأكيد ما آمل في أن أظل أراه".

وقال الكرملين إن ترمب تحدث إلى بوتين اليوم وأبلغه بخططه لعقد اجتماع موسع لمجموعة السبع في وقت لاحق هذا العام.

كانت روسيا قد جرى استبعادها في 2014 من المجموعة التي كانت تعرف آنذاك بمجموعة الثماني عندما كان سلف ترمب، باراك أوباما، رئيسا للولايات المتحدة، بعدما ضمت موسكو منطقة القرم من أوكرانيا.‭‭

‬‬‬ولا تزال روسيا تسيطر على المنطقة، ورفضت عدة حكومات في مجموعة السبع دعوات سابقة من ترمب إلى إعادة ضم روسيا.