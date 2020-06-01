كورونا يحطم ماكينة أوروبا.. هذه الحال ألمانياً وبريطانياً

أظهر مسح الاثنين أن المصنعين في منطقة اليورو ربما تجاوزوا الفترة الأسوأ لكن الأنشطة مازالت تسجل انكماشا حادا إذ إن إجراءات العزل التي تفرضها الحكومات تكبح الطلب.

وبدأت عدة دول في المنطقة فتح قطاعات من اقتصاداتها ببطء رغم استمرار الإبلاغ عن حالات إصابة بفيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 5.8 مليون شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة 360 ألفا.

وسجل مؤشر آي.اتش.اس لمديري مشتريات الصناعات التحويلية تعافيا إلى حد ما الشهر الماضي بعدما هوى في إبريل.

وارتفع المؤشر إلى 39.4 في مايو أيار من 33.4 في أبريل نيسان لكنه يظل بعيدا عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو الانكماش وأقل بقليل عن قراءة أولية كانت عند 39.5.

ومازال مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر أسعار مديري المشتريات المجمع الذي يصدر يوم الأربعاء، ضعيفا عند 35.6 نقطة لكنه نحو مثلي مستواه المتدني القياسي المسجل في أبريل نيسان حين بلغ 18.1.

وقال كريس وليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في آي.اتش.اس ماركت، "يبدو أن الركود الصناعي بلغ مداه في إبريل نيسان، حيث تراجع الإنتاج بمعدل أبطأ على نحو ملحوظ في مايو أيار".

وفي بريطانيا، أكد مسح آخر أن المصنعين البريطانيين شهدوا تباطؤا حادا جديدا في مايو أيار، لكن وتيرة الهبوط هدأت مقارنة بالتراجع القياسي المسجل في أبريل نيسان، إذ دفع الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا إلى توقف الكثير من أنشطة الاقتصاد.

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وبلغت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية لشهر مايو أيار 40.7 بتغير طفيف عن قراءة أولية كانت عند 40.6 وبما يقل بفارق كبير عن مستوى الخمسين الذي تشير أي قراءة فوقه إلى نمو.

والمستوى الأحدث يزيد على قراءة أبريل نيسان البالغة 32.6، مما يشير إلى أن وتيرة تباطؤ القطاع ليست بنفس السرعة التي كانت عليها من قبل.

وارتفع مكون الإنتاج في مؤشر مديري المشتريات، والذي سبق وقالت آي.إتش.إس ماركت إنه يعطي صوة أفضل لمدى النزول، إلى 35 من 16.3.

وكانت وتيرة الانخفاض في التوظيف بقطاع الصناعات التحويلية هي ثاني أسرع وتيرة على الإطلاق بعد تراجع أبريل نيسان.

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وفي ألمانيا، أفاد مسح آخر أن قطاع الصناعات التحويلية الألماني واصل الانكماش في مايو أيار مع تسريح المصانع التي تواجه ضعفا في الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا للعمالة، كما أظهر أن معنويات الشركات تتسم بالتشاؤم حيال المستقبل.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية، الذي يسهم بنحو خُمس أكبر اقتصاد أوروبي، إلى 36.6 من 34.5 في أبريل نيسان. وكانت القراءة الأولية 36.8.

وقال فيل سميث كبير الاقتصاديين لدى آي.اتش.اس ماركت "حتى مع بدء المزيد من المصانع في استئناف عملياتها بعد تخفيف القيود، لا يزال ضعف الطلب الأساسي يشكل عاملا مثبطا، إذ يشير قياس المسح للطلبيات الجديدة إلى أنها تتعافى بدرجة أقل كثيرا من الناتج في مايو.

وأضاف أن إنتاج الصناعات التحويلية انخفض بالفعل بما بين 7% و8% من ذروة في أواخر 2017 حتى قبل بدء الجائحة، والآن يبدو أن هذا الرقم في نطاق 25% إلى 30%.

وتراجع الإنتاج بوتيرة أكثر بطئا من أبريل نيسان، لكن مع عمل الشركات بأقل كثيرا من طاقتها الكاملة وتشاؤمها بشأن مستقبل الإنتاج، تسارع خفض الوظائف بأكبر وتيرة في 11 عاما مع تضرر قطاع السلع الاستثمارية بشكل خاص.