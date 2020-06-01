هؤلاء يحصلون على أعلى رواتب وأجور في مصر

أشارت بيانات رسمية حديثة إلى تصدر العاملين في قطاع التعدين واستغلال المحاجر صدارة القطاعات الاقتصادية التي يحصل العاملون بها على أعلى أجور ورواتب خلال الربع الأخير من العام المالي 2018 / 2019، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء إلى أن متوسط الأجر اليومي لهذه الفئة ارتفع من 90 جنيهاً إلى 143 جنيها بنسبة زيادة بلغت نحو 58.8%.

وفي المركز الثاني من حيث الأجور الأعلى في مصر، جاء العاملون في قطاع العقارات والتأجير وبلغ متوسط الأجر اليومي 116 جنيها يومياً مقابل نحو 72 جنيها خلال فترة المقارنة من العام المالي 2018 / 2019 بنسبة زيادة تبلغ نحو 61%.

وفي المركز الثالث حل قطاع الوساطة المالية والتأمين بمتوسط أجر يومي للعاملين بالقطاع بلغ نحو 112 جنيها مقابل نحو 97 جنيهاً خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة تبلغ نحو 15.4%.

وفي المركز الرابع العاملين جاء العاملون في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز بمتوسط أجر يومي بلغ نحو 111 جنيها مقابل نحو 107 جنيهات بنسبة زيادة تبلغ نحو 3.7%.

وحل العاملون في قطاع النقل والتخزين بالمركز الخامس بمتوسط أجر يومي بلغ 105 جنيهات خلال الربع الأخير من العام المالي 2018 / 2019 مقابل نحو 89 جنيهاً بنسبة زيادة تبلغ نحو 18%.

وفي المركز السادس جاء العاملون في قطاع التشييد والبناء بمتوسط أجر يومي بلغ نحو 100 جنيه يومياً مقابل نحو 95 جنيهاً بنسبة زيادة بلغت نحو 5.2%. كما ارتفع متوسط الأجر اليومي بقطاع خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة بالأسر، إلى نحو 94 جنيها خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقابل 52 جنيهاً خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق بنسبة زيادة تبلغ نحو 80.7%.

وأشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى ارتفاع متوسط الأجر اليومي للعاملين في قطاع المعلومات لمتوسط 102 جنيه مقابل نحو 87 جنيها بنسبة زيادة تبلغ نحو 17.2%.