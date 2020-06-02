السعودية: التحول المؤسسي يوطن 200 ألف وظيفة بقطاع الصحة

قالت وزارة الصحة السعودية، إن برنامج التحول المؤسسي بها، من المتوقع أن يوطن أكثر من 200 ألف وظيفة خلال مرحلة التحول للوزارة.

وأضافت أن التجمعات الصحية المقدمة لخدمات الرعاية الصحية ستخضع خلال مرحلة التحول لجميع الأنظمة والتعليمات المشرعة للأمان الوظيفي على مستوى جميع قطاعات الدولة، وستبقى وزارة الصحة هي الجهة المشرعة والمشرفة على القطاع الصحي مع وجود آليات تراعي الأمان الوظيفي حتى فيما بعد مرحلة التحول المؤسسي، وفقا لجريدة الوطن.

وعملية التحول المؤسسي هي عملية فصل الجهات المقدمة للخدمات الصحية عن الجهات المنظمة والممولة لها، بحيث تتولى شركات حكومية إدارة تقديم الخدمات على أن تتفرغ وزارة الصحة على التنظيم والإشراف والتشريع للقطاع الصحي. وهذا التحول خطوة رئيسية لتحقيق أهداف رؤية 2030، والمتمثلة في الارتقاء بنظام الرعاية الصحية إلى مستويات عالية من الكفاءة والجودة.