الكونغرس: تداعيات كورونا على اقتصاد أميركا  ستستمر 10 سنوات

قال مكتب الميزانية بالكونغرس، يوم الاثنين، إن تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الأميركي قد تستمر لنحو 10 سنوات.

وارتفعت أعداد العاطلين عن العمل في أميركا منذ تفشي فيروس كورونا لتتخطى حاجز الـ40 مليونا.

وذكر أن التقديرات الجديدة تشير إلى أنه خلال الفترة 2020-2030، يمكن أن يكون إجمالي الناتج المحلي الإجمالي أقل بـ 15.7 تريليون دولار من التوقعات السابقة. وهذا يعادل 5.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي الذي ستفقده البلاد خلال العقد القادم.

وتوقع حصول خسارة بقيمة 7.9 تريليون دولار ، تعادل 3%من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة.

ووصف ما يحدث بأنه "انخفاض كبير" في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لتفشي وباء كورونا.