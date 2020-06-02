قناة السويس للعربية: 2.4 مليار دولار إيرادات في 5 أشهر بتراجع 12%

أظهرت إحصائيات الملاحة في مصر خلال مايو الماضي استقرار أعداد السفن التي عبرت قناة السويس عند 1600 سفينة، مقارنة مع شهر مايو من عام 2019، فيما تراجع إجمالي الحمولات الصافية بنحو 9% إلى 94,8 مليون طن، وهذا ما ضغط على قيمة الإيرادات المجمعة لقناة السويس التي تراجعت بنسبة 12% في شهر مايو على أساس سنوي.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن حركة الملاحة بالقناة جزء لا يتجزأ من حركة التجارة العالمية، التي تواجه تحديات في ظل انتشار فيروس كورونا، وما نتج عنه من تراجع الطلب العالمي على البضائع وإلغاء الخطوط الملاحية للعديد من رحلاتها.

وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في التعامل مع الآثار الاقتصادية السلبية، والحفاظ على معدلات عبور السفن بالقناة باتباع مجموعة من السياسات التسعيرية المرنة.

وأوضح ربيع، في مقابلة مع "العربية"، أنه في أول 5 أشهر من العام 2020، بلغ أعداد السفن التي عبرت القناة 8164 سفينة بزيادة 6.9%، وبحمولات صافية حوالي 503.5 مليون طن بزيادة 3.6%.

وكشف أن الإيرادات المجمعة خلال 5 أشهر بلغت 2.4 مليار دولار.

وعن السياسات التسعيرية المرنة المتبعة، قال إن التخفيضات وصلت إلى 17% للسفن الآتية من غرب أوروبا باتجاه الشرق الأقصى، بينما وصلت التخفيضات للسفن الآتية من الساحل الشرقي الأميركي إلى 75% متدرجة بحسب بعد المسافة.

على الرغم من تراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية والمتوقع انخفاضها وفقاً لمنظمة التجارة العالمية بين 11% و32% هذا العام.