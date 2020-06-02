مفاجأة من الصين.. مبيعات السيارات تقفز 12%

قال أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين الثلاثاء إن مبيعات السيارات في الصين سترتفع بنسبة 11.7% على أساس سنوي في مايو أيار بحسب التقديرات، مما يعزز الآمال في حدوث انتعاش في أكبر سوق للسيارات في العالم مع أول زيادة للمبيعات في شهرين متتاليين منذ عامين تقريبا.

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وقال اتحاد مصنعي السيارات في الصين في منشور على حسابه الرسمي على تطبيق (وي تشات) إن التقديرات تشير إلى ارتفاع مبيعات السيارات إلى 2.14 مليون وحدة في مايو أيار. وأضاف أن الأرقام تستند إلى بيانات المبيعات التي جمعها من الشركات الرئيسية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ويتوقع الاتحاد انخفاض مبيعات السيارات في الصين في الفترة بين يناير كانون الثاني ومايو أيار بنسبة 23.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 7.9 مليون وحدة.

وفي الوقت الذي تضررت فيه صناعة السيارات العالمية بشدة من جائحة فيروس كورونا، بدت الصين شعاع أمل لشركات صناعة السيارات مثل فولكس فاجن وجنرال موتورز.

وأظهرت بيانات الاتحاد أنه في أبريل نيسان بلغت مبيعات السيارات في الصين بلغت 2.07 مليون وحدة، بزيادة 4.4% عن العام السابق، وهو أول نمو شهري للمبيعات منذ ما يقرب من عامين.

وحذر الاتحاد الشهر الماضي من أنه حتى إذا نجحت الصين في احتواء تفشي فيروس كورونا بشكل فعال، فإنه من المتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات بنسبة 15% هذا العام، نزولا مما يزيد على 25 مليون سيارة في عام 2019.

أما إذا استمر الوباء، فمن المرجح أن ينكمش معدل المبيعات السنوية بنسبة تصل إلى 25%.