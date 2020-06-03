الاقتصاد الأسترالي يتجه لتسجيل أول ركود له في 30 عاما

يتجه الاقتصاد الأسترالي إلى تسجيل أول ركود له في نحو 30 عاما، بعد أن انكمش في الربع الأول من هذا العام بـ0.3% متأثرا بأزمة كورونا.

إذ يعتبر هذا الانكماش الفصلي هو الأول منذ عام 2009.

و توقع بنك أستراليا الوطني تسجيل الاقتصاد الأسترالي انكماشا بنسبة 8.4% في الربع الثالث من هذا العام.

موضوع يهمك أعلنت أستراليا اليوم الأحد خطة إنفاق بقيمة 66 مليار دولار أسترالي (38 مليار دولار) للحدّ من الأضرار الاقتصادية الناجمة... أستراليا تضخ 38 مليار دولار إضافية لمواجهة كورونا اقتصاد

وكانت أستراليا قد أعلنت خطة إنفاق بقيمة 66 مليار دولار أسترالي (38 مليار دولار) للحدّ من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا المستجدّ، في وقت طُلب من المواطنين إلغاء رحلاتهم الداخلية لمنع تفشي الفيروس.

وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرغ، آنذاك، إن هذا المبلغ سيرفع قيمة مساعدات الحكومة والمصرف المركزي لدعم الاقتصاد، إلى 189 مليار دولار أسترالي (109.5 مليار دولار)، أي ما يوازي 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وستحصل الشركات الصغيرة وغير الربحية على مبالغ تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار أسترالي كما أن رواتب العاطلين عن العمل ستُضاعف لفترة موقتة وسيحصل المتقاعدون على مبلغ 750 دولاراً أسترالياً.

وسيتمكن العاملون الذين تراجع دخلهم ما لا يقلّ عن 20% بسبب تفشي الوباء، من الوصول إلى تعويضاتهم في وقت مبكر، وسيُسمح للذين يواجهون صعوبات بأن يسحبوا من تعويضاتهم مبلغاً يصل إلى 20 ألف دولار أسترالي على مدى عامين.