فيتش: 4.6% انكماش باقتصاد العالم 2020 والتعافي يستغرق عامين

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، توقعاتها للاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى انكماش قدره 4.6%، مقارنة بتوقعاتها السابقة في شهر أبريل بانكماش قدره 3.9%.

وقالت الوكالة، في تقرير، اطلعت عليه العربية.نت، إن تخفيضها جاء نتيجة تخفيض توقعها بانكماش منطقة اليورو وبريطانيا إلى 8% العام الجاري، وهو ما يزيد بـ سالب 1% عن تقديراتها الشهر الماضي. وتفصيلا، تتوقع فيتش انكماش اقتصاد منطقة اليورو بـ 8.2%، وانكماش اقتصاد بريطانيا بـ 7.8% العام الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أنها لم تعدل توقعاتها لاقتصاد الولايات المتحدة والصين واليابان. وتتوقع الوكالة انكماش اقتصاد أميركا العام الجاري بـ 5.6%، فيما تتوقع نمو اقتصاد الصين بـ 0.7%، وانكماش اقتصاد اليابان بـ 5%.

وتوقعت أن تشهد البرازيل وروسيا انكماشا يتراوح بين 5 و6% خلال العام الجاري.

وبالرغم من حزم التحفيز، إلا أن عودة الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وأوروبا إلى مستويات ما قبل كورونا قد يستغرق عامين أي في منتصف 2022، وفقا للوكالة.

موضوع يهمك تشير توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة أمس إلى انكماش اقتصاد الولايات المتحدة في 2020 بـ 5.9%، ونمو 4.7% في 2021.وتوقع... توقعات متشائمة لأكبر دول العالم.. 5.9% انكماشا بأميركا غداء عمل

وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع في أحدث تقاريره، أن يدفع وباء كوفيد-19 بالاقتصاد العالمي في اتّجاه ركود عميق هذا العام متوقعا تراجع الناتج العالمي بنسبة 3%.

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق بإمكان الاقتصاد العالمي تحقيق انتعاش بنسبة 5.8% في 2021 إذا تم احتواء الفيروس وعادت الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها.

ولتقريب حجم الخسارة قال الصندوق "خسارة الاقتصاد العالمي توازي حجم اقتصادي ألمانيا واليابان".