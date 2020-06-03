لبنان: الصرافون ينهون الإضراب.. والدولار بـ 4 آلاف ليرة

قالت نقابة الصرافين بلبنان في بيان إن الصرافين سيشترون الدولار الأميركي بحد أدنى 3950 ليرة لبنانية ويبيعونه بسعر أقصى 4000 ليرة اليوم الأربعاء، مما يمثل إنهاء لإضراب استمر شهرا.

وكانت نقابة الصرافين، قد أعلنت إضرابها المفتوح حتى إطلاق سراح الصرّافين القانونيين وفتح محلاتهم التي أقفلتها القوى الأمنية في الحملة على الصرافين المخالفين لتسعيرة مصرف لبنان.

وقال مصرف لبنان المركزي، الشهر الماضي، إنه يهدف لتوفير الدولار للواردات بسعر صرف 3200 ليرة لخفض أسعار المواد الغذائية، في مسعى لكبح التضخم المتصاعد في الوقت الذي تنهار فيه العملة المحلية.

ويوفر البنك المركزي بالفعل الدولارات لاستيراد القمح والوقود والأدوية بسعر صرف 1507.5 ليرة وهو سعر الصرف الرسمي الذي ما زال سارياً حتى مع تراجع الليرة في السوق الموازية.

وجرى تداول الدولار في لبنان، خلال الشهر الماضي، عند ما يزيد عن أربعة آلاف ليرة في السوق الموازية. وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 60% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول، حين زادت المصاعب الاقتصادية للبلاد، والتي تختمر منذ فترة طويلة لتصبح أزمة مالية ومصرفية كبيرة.