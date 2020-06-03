لدعم الـ 5G.. السعودية تسهل الاستثمار بأبراج الاتصالات المتنقلة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عزمها تعزيز البيئة التنظيمية لأبراج الاتصالات المتنقلة من خلال رفع نسبة المشاركة فيها من قبل مقدمي الخدمة عن طريق الاندماجات في ملكية الأبراج أو الاستحواذ عليها من قبل المستثمرين المهتمين.

موضوع يهمك توقعت وكالة موديز، في تقرير حديث، تراجع إيرادات شركات الاتصالات في الخليج خلال السنوات المقبلة.وتوقع التقرير أيضا تراجع... "موديز" غير متفائلة حول إيرادات شركات الاتصالات بالخليج شركات

وذكرت الهيئة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن هذا التوجه يأتي بهدف خفض تكاليف الأبراج الرأسمالية والتشغيلية وتحقيق الكفاءة القصوى منها.

وتشمل الأهداف أيضا تقليل مصاريف الصيانة لتلك الأبراج، والارتقاء بمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

وسيحقق هذا التوجه المنافسة العادلة بين شركات الاتصالات المتنقلة، كما أنه يأتي تعزيزًا لنشر شبكات الجيل الخامس بما يتيح تقديم خدمات جديدة كـ"إنترنت الأشياء" ورفع جودة الخدمات للمستخدمين.

يذكر أن هذا التوجه يعمل به عدد من الدول المتقدمة بحيث يقوم مستثمرون بشراء وإدارة وتشغيل الأبراج، ومن ثم تأجيرها لشركات الاتصالات المتنقلة.