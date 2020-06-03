ماليزيا تبيع صكوكاً بـ 4.5 مليار رنجيت بمتوسط 2.3%

قال البنك المركزي الماليزي، اليوم الأربعاء، إن ماليزيا باعت ما قيمته 4.5 مليار رنجيت من الصكوك تستحق في 2023 بمتوسط عائد 2.306 بالمئة.



وبلغت نسبة طلبات الاكتتاب إلى التغطية 2.5 مرة.

وباعت ماليزيا في مايو الماضي ما قيمته 4 مليارات رنجيت من الصكوك، تستحق في 2030 بمتوسط عائد 3.465%.

وبلغت نسبة طلبات الاكتتاب إلى التغطية 3.12 مرة.

وتوقعت وكالة "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية"، في تقرير صدر الشهر الماضي، تراجعاً في الإصدارات العالمية للصكوك هذا العام بسبب تأثير وباء كوفيد-19 على الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، وانخفاض أسعار النفط، وتراجع رغبة المستثمرين.

وقالت الوكالة في تقرير صادر، اليوم الاثنين، تراجع حجم إصدارات الصكوك بنسبة 32% في الربع الأول من هذا العام، وتتوقع أن يكون التراجع أكبر في الربع الثاني، لاسيما بعد تطبيق الدول الأساسية للتمويل الإسلامي لإجراءات احترازية، بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

وتتوقع أيضا أن يبلغ إجمالي إصدارات الصكوك في 2020 نحو 100 مليار دولار، أي أقل من العام الماضي بنحو 40%. وتتوقع أن نشهد ارتفاعاً في العجز عن السداد بين مُصْدري الصكوك ذوي الجودة الائتمانية الضعيفة في ظل الظروف الحالية".