مصر.. القطاع غير النفطي ينكمش بوتيرة أقل في مايو

كشف مسح اليوم الأربعاء أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش بوتيرة أبطأ في مايو أيار، بعدما سجل أسوأ أداء له خلال 10 أعوام في الشهر السابق، في الوقت الذي تعصف فيه أزمة فيروس كورونا بالشركات.



وسجل مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر 40.7 في الشهر السابق ارتفاعا من 29.7 في أبريل نيسان لكنه ظل أدنى من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

موضوع يهمك أشارت بيانات رسمية حديثة إلى أن إجمالي خسائر الاقتصاد المصري من الأزمة الخاصة بتداعيات ومخاطر انتشار فيروس كورونا... هذا إجمالي ما يخسره اقتصاد مصر بسبب مخاطر "كورونا" اقتصاد





وتسبب تفشي فيروس كورونا في توقف السياحة بمصر بشكل كامل تقريبا وهي تشكل نحو 5% من الاقتصاد حيث توقفت رحلات الطيران المنتظمة إلى مصر منذ 19 مارس آذار.



وبدأت الحكومة بالسماح لبعض الفنادق باستئناف العمل بربع طاقتها المعتادة في نهاية مايو أيار بشرط تطبيق بروتوكولات صحة وسلامة صارمة. كما أُغلقت المطاعم والمقاهي وبدأ حظر تجول ليلي منذ نهاية مارس آذار.



وقالت آي.إتش.إس ماركت "توقعات النشاط في 12 شهرا ضعفت منذ أبريل نيسان، على الرغم من أنها ظلت أعلى من المستوى المتدني المسجل في مارس آذار... تأمل الشركات بشكل عام أن يؤدي انقضاء أزمة كوفيد-19 في نهاية المطاف إلى تعافي السوق".



وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 36.1 من 14.1 في أبريل نيسان والتي كانت أسوأ قراءة في تسعة أعوام. وزاد مؤشر المشتريات إلى 41.9 من 21.0 في أبريل نيسان.



وقال الخبير الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت ديفيد أوين "تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة مجددا في ظل ركود الطلب عموما في القطاع الخاص... ضعفت مبيعات التصدير أيضا وإلى جانب ذلك تسارعت خسارة الوظائف بأسرع وتيرة في أكثر من 3 أعوام".



وانكمش التوظيف في القطاع غير النفطي لسابع شهر على التوالي حيث سجل المؤشر 45.5 مقارنة مع 46.1 في أبريل نيسان.



وقال أوين "المعنويات لا تزال إيجابية على الرغم من تصاعد المخاوف بشأن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وهو ما قد يؤثر على أي تعافي في الطلب العالمي".