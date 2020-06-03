40 % تراجع متوقع لترسية المشاريع في السعودية بسبب كورونا

توقعت الهيئة السعودية للمقاولين انخفاض ترسية المشاريع بنسب تتراوح بين 20-40% خلال عام 2020، نظراً لطول فترة الإغلاق الكامل، بسبب الإجراءات الاحترازية بعد جائحة كورونا.

وكشفت هيئة المقاولين، في تقرير حديث لها، عن ترسية فعلية لـ 48% من مشاريع المقاولات في السعودية للعام 2020 بحلول شهر مارس/آذار الماضي.

وكشفت الهيئة أن قيمة المشاريع التي تم إسنادها في الفترة من يناير ومارس بلغت 97.5 مليار ريال، فيما كانت توقعاتها تشير إلى أنه حال كان الإغلاق كاملا لمدة 6 أشهر سيبلغ إجمالي المشاريع في العام المزمع إسنادها 120 مليار ريال.

وذكرت أن هذا يشير إلى أن قيمة المشاريع في الفترة من أبريل ستكون 6 مليارات دولار فقط.

وتعتقد هيئة المقاولين أن مشاريع البنية التحتية الجديدة واسعة النطاق تتعرض للتأثير، مع حدوث تأثيرات كبيرة على صناعة البناء.