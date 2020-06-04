ألمانيا مخاطبة لندن: كونوا واقعيين بشأن ما بعد بريكست

دعت برلين الخميس لندن إلى اعتماد "نهج أكثر واقعية" في مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تمر حاليا في طريق مسدود.

قال السفير الألماني لدى الاتحاد الأوروبي مايكل كلاوس في مداخلة أمام مركز دراسات السياسة الأوروبية إنه ليس بإمكان البريطانيين الحفاظ على "السيادة الكاملة والوصول الكامل إلى السوق الموحدة الأوروبية".

واستؤنفت المفاوضات بين البريطانيين والأوروبيين الثلاثاء لمدة أسبوع عبر الفيديو حول العلاقة في مرحلة ما بعد بريكست، بعد انفصالهما في 31 كانون الثاني/يناير.

ودخلت المملكة المتحدة منذ ذلك الحين في فترة انتقالية، لا تزال تطبق خلالها القواعد الأوروبية عل أن تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر، وترفض الحكومة البريطانية حتى الآن تقديم طلب بحلول نهاية حزيران/يونيو للتمديد لعام أو عامين.

وستؤدي قمة مصغرة تجمع بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والمجلس الأوروبي إلى تقييم المناقشات خلال الشهر الجاري.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه الثلاثاء إن الأسبوع الجديد من المحادثات "حاسم لتحقيق تقدم ملموس". وسيتعين عليه عرض تقييم لهذه الجولة الجمعة في مؤتمر صحافي.

ويرغب البريطانيون بالتوصل إلى اتفاقية تجارية مع الأوروبيين "حصة صفرية، تعرفة صفرية"، والتي اشترطت بروكسل أن يحصلوا عليها شرط تقديم عدد من الضمانات، لا سيما المتعلقة بالمنافسة، حتى لا تجد على حدودها اقتصادًا غير منظم.

ويحول بطء النقاشات التي تتعطل بسبب قضية الصيد البحري أيضا، دون التوصل إلى اتفاق.

وحذر قطاع صناعة الأغذية الأوروبية الخميس في بيان من "العواقب الوخيمة" المحتملة لـ"عدم الاتفاق"، خاصة فيما يتعلق بفرص العمل.

وبلغ التبادل التجاري المتعلق بتجارة الأغذية الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة 58 مليار يورو في عام 2019، وفق "فود درينك يوروب" (صناعة الأغذية والمشروبات الأوروبية) و "كوبا كوجيكا" (الاتحاد الزراعي الرئيسي في الاتحاد الأوروبي).

وطالبت هذه المنظمات المفاوضين بـ"النظر في ترتيبات بديلة وموقتة" لعام 2021 في حال كان الاتفاق مستحيلًا هذا العام مضيفة "نأسف لأن الحكومة البريطانية تعارض حاليًا أي تمديد للفترة الانتقالية".