توقعات بتراجع طلبات إعانة البطالة الجديدة بأميركا إلى 1.8 مليون 

تشير التوقعات في الولايات المتحدة إلى تراجع أعداد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة إلى أقل من مليونين خلال الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ منتصف مارس ما قد يدل على أن الأسوأ قد مضى بالنسبة للاقتصاد الأميركي.

ومن المتوقع أن تصل الطلبات الجديدة إلى مليون وثمانمئة ألف خلال الأسبوع، وأن تكون الطلبات القائمة قد انخفضت إلى نحو العشرين مليون بنهاية الأسبوع الثالث من مايو.

وكانت طلبات الإعانة الإسبوعية قد سجلت رقما قياسيا بلغ ستة ملايين وثمانمئة ألف نهاية مارس الماضي.

وتترقب الأسواق بيانات التوظيف الرسمية لشهر مايو والتي ستصدر غدا الجمعة، ومن المتوقع أن تسجل نسبة البطالة نحو العشرين في المئة، ارتفاعا من أربعة عشر فاصل سبعة في المئة في أبريل.