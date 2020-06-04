طلبات الشراء للسلع الأميركية الصنع تواصل الهبوط في أبريل

سجلت طلبات الشراء الجديدة للسلع الأميركية الصنع هبوطاً حاداً في أبريل، كما تراجعت خطط الشركات للإنفاق على المعدات بخطى أسرع من المتوقع، مما يشير إلى أن استثمارات الشركات ظلت راكدة في بداية الربع الثاني وسط جائحة كوفيد-19.



وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن طلبيات المصانع هبطت 13.0% بعد انخفاض بلغ 11.0% في مارس. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تهبط الطلبيات 14% في أبريل.



وعلى أساس سنوي انخفضت طلبيات المصانع 8.0% في أبريل.



لكن التراجع في قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 11% من نشاط الاقتصاد الأميركي، يقترب من الاستقرار على الأرجح.

وقال معهد إدارة المعروض يوم الاثنين إن مؤشره لنشاط المصانع في أميركا ارتفع من أدنى مستوى له في 11 عاماً في مايو.