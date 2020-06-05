الاقتصاد الأميركي يضيف 2.5 مليون وظيفة جديدة في مايو

أضاف الاقتصاد الأميركي عددا من الوظائف الجديدة بالقطاع غير الزراعي على غير المتوقع خلال شهر أيار/مايو.

واستعاد الاقتصاد الأكبر بالعالم عدد وظائف بمقدار 2.509 مليون وظيفة، على خلاف التوقعات التي أشارت إلى فقد 7.750 مليون وظيفة، بفضل تخفيف الحكومة الأميركية القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

كما أنها أفضل من القراءة السابقة المعدلة إلى فقد 20.687 مليون من فقد 20.537 مليون وظيفة، والتي تعد أسوأ وتيرة لفقد الوظائف منذ بداية تجميع تلك البيانات عام 1939.

وقالت وزارة العمل الأميركية في تقرير اليوم الجمعة إن معدل البطالة في الولايات المتحدة انخفض على غير المتوقع في مايو أيار وإن تسريح الموظفين انحسر، ويكشف التقرير عن أحدث مؤشرات على أن التراجع الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19 بلغ القاع.

وأظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل الذي يحظى بمتابعة وثيقة أن معدل البطالة تراجع إلى 13.3% الشهر الماضي من 14.7% في أبريل. وارتفعت الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة 2.509 مليون وظيفة بعد تراجع قياسي قدره 20.687 مليون في أبريل.



وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يقفز معدل البطالة إلى 19.8% في مايو من 14.7% في أبريل. وكان من المتوقع أن ينخفض عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في مايو بمقدار ثمانية ملايين وظيفة.



وتعافت سوق الوظائف بشكل كبير في النصف الأول من مايو إذ استأنفت الشركات نشاطها بعد إغلاق في منتصف مارس لإبطاء انتشار كوفيد-19. كما تشهد ثقة المستهلكين وقطاعا التصنيع والخدمات استقرارا على الرغم من أنهم عند مستوى منخفض، وهي مؤشرات على أن الأسوأ قد انتهى.