صندوق النقد العربي يقدم قرضين للمغرب وتونس

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الجمعة، أن صندوق النقد العربي وافق على تقديم قرضين بقيمة 211 مليون دولار إلى المغرب و98 مليون دولار إلى تونس لمساعدة البلدين في مواجهة أزمة فيروس كورونا.



ويعول المغرب وتونس بشدة على قطاع السياحة، الذي تضرر بشدة كمصدر للعملة الصعبة.

