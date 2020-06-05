عجز التجارة الأميركي يرتفع مع بلوغ الصادرات قاع 10 سنوات

ارتفع العجز التجاري الأميركي في أبريل، إذ أثرت جائحة كوفيد-19 على تدفق السلع والخدمات عالمياً، مما دفع الصادرات لأدنى مستوى في 10 أعوام.



وقالت وزارة التجارة إن عجز التجارة قفز 16.7% إلى 49.4 مليار دولار. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تنامي عجز التجارة إلى 49.0 مليار دولار في أبريل.



وانخفضت الصادرات في أبريل بنسبة 20.5% إلى 151.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2010. وهوت صادرات السلع 25.2% إلى 95.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2009.

وتراجعت صادرات السيارات وأجزائها إلى 3.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ مارس 1992. وانخفضت صادرات السلع الاستهلاكية إلى 10.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2006.



وتأثرت صادرات الخدمات بالقيود على السفر، وهو ما قلص الفائض في حساب الخدمات إلى 22.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2016.



ونزلت الواردات 13.7% إلى 200.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2010. وانخفضت واردات السلع 13.6% إلى 167.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2010.