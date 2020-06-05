42 مليون عاطل عن العمل في الولايات المتحدة بسبب كورونا

تجاوز عدد العمال الأميركيين الذين جرى تسريحهم بشكل دائم أو مؤقت بسبب تفشّي فيروس "كورونا" المستجدّ 42 مليوناً، مع انضمام 1.87 مليون شخص الأسبوع الماضي إلى طالبي إعانات البطالة، وفق وزارة العمل.

وكان عدد الطلبات الجديدة المقدمة في الأسبوع المنتهي في 30 مايو أسوأ قليلاً من المتوقّع، ولكن أقل بنحو 249 ألفاً من الأسبوع السابق، مما يشير إلى أن عمليات التسريح غير المسبوقة تتباطأ.

وقال جاريد برنستين، المسؤول في "مركز دراسات الميزانية وأولويات السياسات"، إن "هذا وغيره من المؤشرات لا توحي بأن سوق العمل تتحسن، ولكن الآثار السيئة تتباطأ".

وارتفع معدل البطالة المؤمّن عليها، الذي يشير إلى عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات، بنصف نقطة إلى 14.8% في الأسبوع المنتهي في 23 مايو، مع 21.5 مليون شخص يتلقون إعانات. ويشير ذلك إلى أن عدداً أقل من الأشخاص يعودون إلى العمل، بعد أن أظهر تقرير، الأسبوع الماضي، انخفاض معدل الذين يتلقون إعانات، ربما مع السماح للشركات بإعادة فتح أبوابها في بعض الولايات.

وتأتي البيانات الحكومية الأسبوعية قبل تقرير البطالة الشهري لوزارة العمل المقرر صدوره غدا (الجمعة)، في ظل توقع تسجيل معدل البطالة ارتفاعاً عن أبريل حين بلغ 14.7%.

وقال برنستين: "من المرجَّح أن يكون معدل البطالة الوطنية بمستوى 20% أو أعلى من ذلك، أي ما يعادل ضعفَي المعدل في ذروة الركود الكبير، على أن تستغرق العودة إلى العمالة الكاملة سنوات عدة".