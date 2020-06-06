مجموعة العشرين تتعهد بـ 21 مليار دولار لمكافحة كورونا

تعهدت دول مجموعة العشرين بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا، وذلك حسبما ذكر بيان للمجموعة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وقال البيان: "إن مجموعة العشرين والدول المدعوة قادت الجهود العالمية لدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا التي نتج عنها حتى اليوم تعهدات بأكثر من 21 مليار دولار أميركي، لدعم تمويل الصحة العالمية".

وفي 20 مايو/أيار الماضي، تعهد وزراء العمل في دول مجموعة العشرين خلال اجتماع عقد عبر الفيديو "بالحفاظ على الوظائف والدخل" في مواجهة جائحة كوفيد-19 الناجمة عن فيروس كورونا، مع العمل على تخفيف من تداعياتها على أسواق العمل في العالم أجمع.

وقال الوزراء في بيان صدر في ختام الاجتماع "سنستكمل العمل معاً بالتعاون مع وزراء مجموعة العشرين على تطوير وتنفيذ الإجراءات الشاملة والفعالة في التخفيف من تداعيات الجائحة على أسواق العمل المحلية والعالمية والمجتمعات".

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وكانت المجموعة قد دعت في أبريل كل الدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص للمساعدة في سد فجوة مالية تزيد عن ثمانية مليارات دولار لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وتعهدت السعودية، التي ترأس مجموعة العشرين حاليا، بتقديم 500 مليون دولار لدعم الجهود العالمية لمكافحة الجائحة. وقالت إنها ستخصص 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي و150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين و200 مليون دولار للمنظمات والبرامج الدولية والإقليمية الصحية المختصة الأخرى.

وتوفي ما لا يقل عن 391,108 أشخاص على مستوى العالم من مرض كوفيد-19، كما أصيب أكثر من 6.68 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد، الذي يسببه بعد بدء تفشي الفيروس في مدينة ووهان بالصين في بداية ديسمبر.