الإمارات تسمح لمخالفي الإقامة بالمغادرة دون غرامات

سمحت السلطات الإماراتية لمخالفي الإقامة بالمغادرة مع الإعفاء من الغرامات، وذلك قبل 18 أغسطس المقبل.

وقال اللواء سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنه لا إعفاء للمخالفين بعد 18 أغسطس المقبل وإن مغادرة الدولة شرط الإعفاء، وفقا لجريدة البيان.

وأوضح أنه على الراغبين في المغادرة عن طريق مطار دبي عليهم مراجعة التدقيق قبل موعد الرحلة بـ48 ساعة، حيث تم تخصيص مراكز (شرطة القصيص، ومركز شرطة أمن الطيران المدني، مركز الترحيب بالقرب من مبني 2 للمسافرين).

ويستثني من إجراء مراجعة التدقيق قبل الموعد المحدد فئات أصحاب الهمم والأطفال دون 15 سنة.

وأكد اللواء على ضرورة تأمين تذكرة السفر وتذكرة الصعود للطائرة، كما أنه على حاملي الإقامة مراجعة المنفذ الجوي وتأمين إجراءات المغادرة، أما حاملي التأشيرة الراغبين في المغادرة من مطارات أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة فيجب على المخالفين مراجعة الإجراءات قبل 6 ساعات من موعد السفر.

وأضاف الراشدي أنه على المستثمرين والشركاء الراغبين في الاستفادة من المكرمة ضرورة تصفية الشركة وإلغاء صفته في المؤسسة.

وتابع أنه على المخالفين الذين لديهم كفالات شخصية والراغبين في الاستفادة من المكرمة ضرورة المغادرة برفقة مكفوليهم.

وقال الراشدي إن المخالفين بعد 1 أبريل، تم التمديد لهم حتى 31 ديسمبر وتم الإعلان عن ذلك من قبل، ويمكنهم المغادرة بدون أي مسؤلية في حال توفر طيران للجهة التي يرغب في السفر إليها.

