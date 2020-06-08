البنك الدولي يتوقع انكماشاً عالمياً بـ 5.2%

توقّع البنك الدولي الاثنين انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2% في العام 2020، مؤكدا أن تأثير جائحة كورونا (كوفيد-19) كان "سريعا وضخما" على الرغم من المساعدات المالية غير المسبوقة.

واعتبر البنك الدولي أن الانكماش سيكون "الأسوأ" منذ الحرب العالمية الثانية، متوقّعا أن يطاول الفقر المدقع نحو 100 مليون شخص بسبب كوفيد-19.

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يأتي هذا الرقم مرتفعاً بـ 40 مليون إنسان مهدد بالفقر، عن تقديرات سابقة للبنك الدولي كانت تشير إلى أن 60 مليون شخص مهدد بالفقر المدقع بسبب الجائحة.

وكان ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، قال إن من المتوقع أن تؤدي جائحة كوفيد-19 إلى "ركود عالمي ضخم"، من المرجح أن يلحق أكبر ضرر بالدول الفقيرة والضعيفة.

وأصدرت المؤسسات الدولية والبحثية في العالم، العديد من التوقعات بشأن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي واقتصادات الدول الكبرى.

وتوقعت مؤسسة اكسفورد ايكونوميكس أن يسجل الاقتصاد العالمي ركودا حادا لكنه قصير الأمد، فيما توقع أن تكون أوروبا الأكثر تأثرا.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحدث ركود أسوأ من ركود 2008، لكن التعافي يبدأ العام المقبل. وقال صندوق النقد الدولي إنه وضع تريليون دولار بتصرف الدول و80 دولة طلبت تمويلا عاجلا.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن التداعيات السلبية لكورونا ستبقى لسنوات. وأوضحت أن عدد الشركات المتعثرة والوظائف المفقودة غير واضح بعد.

وتوقعات الخبراء للاقتصاد الأميركي كارثية، فيرى غولدمان ساكس أن اقتصاد الولايات المتحدة سيتراجع 25%، فيما توقع مورغان ستانلي تراجع الاقتصاد الأميركي 20% في الربع الثاني من العام الجاري.

ويتوقع بنك أوف أميركا تراجع الاقتصاد الأميركي بـ 25%، فيما يتوقع جي بي مورغان تراجعا قدره 14%.