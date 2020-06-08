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الصين ..النمو يعود لمبيعات السيارات لأول مرة منذ عام

المصدر: العربية.نت
مبيعات السيارات في الصين ترتفع للمرة الأولى منذ عام خلال مايو
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ارتفعت مبيعات السيارات في الصين للمرة الأولى منذ عام خلال مايو، في دلالة على بوادر تعافي الاقتصاد الصيني من تبعات فيروس كورونا والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وارتفعت مبيعات السيارات بنحو 2% الشهر الماضي، لتبلغ 1.6 مليون سيارة، وهو أول نمو للمبيعات منذ يونيو من العام الماضي، وسط تباطؤ استمر لمدة 3 أعوام في أكبر سوق للسيارات عالميا.

وكانت الحكومة الصينية قد اتخذت إجراءات لدعم قطاع السيارات شملت تقديم تسهيلات ضريبية للمستهلكين.

كما قدم مصنعو السيارات تخفيضات كبيرة لدعم السوق بعد إغلاقات استمرت لأسابيع بسبب فيروس كورونا.

كلمات دالّة

#سيارات الصين, #حرب التجارة, #الصين, #الحكومة الصينية, #هونغ كونغ

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