دولة تتلقى أكبر ضربة لنموها الاقتصادي من كورونا

يتوقع أن يسجل الاقتصاد الإيطالي انكماشا بنسبة 8,3% هذا العام وسط أزمة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد المعهد الوطني للإحصاء الاثنين.

موضوع يهمك ارتفع الذهب، الاثنين، مع استغلال المشترين انخفاض الأسعار إثر هبوط المعدن الأصفر لأقل مستوى في شهر نهاية الأسبوع الماضي،... الذهب يعود للصعود بهذا المسار المفاجئ بنوك وتمويل

ويتوقع أن يشهد ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أسوأ تراجع له منذ الحرب العالمية الثانية في أعقاب إجراءات عزل فرضت في أنحاء البلاد، لأكثر من شهرين، سعيا لاحتواء تفشي الوباء.

وقال المعهد إنه يتوقع انتعاشا بنسبة 4,6% العام القادم.

وكان من الصعب جدا تقدير حجم تداعيات "الصدمة غير المسبوقة" على الاقتصاد، بحسب المعهد الذي اعتبر أن توقعاته جاءت "وسط درجة كبيرة من الريبة مقارنة بالفترات السابقة".

ويخشى آخرون من أن تكون تداعيات الإغلاق أسوأ. وتوقع بنك إيطاليا تراجعا في الانتاج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 9,2% و13,1% فيما توقعت المفوضية الأوروبية تراجعا بنسبة 9,5%.

وكانت توقعات بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس أكثر قتامة إذ رأى أن الاقتصاد الإيطالي سينكمش بنسبة 14%.