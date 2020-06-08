مستثمرون أجانب يضخون نصف مليار دولار في الأسهم السعودية

ضخّ مستثمرون أجانب نحو 1.92 مليار ريال، أي ما يعادل (512 مليون دولار) للاستثمار في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في الوقت الذي استهل فيه مؤشر السوق تعاملات الأسبوع الجديد، أمس (الأحد)، على مكاسب بنحو 60 نقطة، دفعت معظم أسهم الشركات المتداولة للإغلاق على ارتفاع.

وفي هذا الإطار، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي بلغ 1.92 مليار ريال (512 مليون دولار)، أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مشترياتهم من خلالها 1.3 مليون ريال خلال نفس الأسبوع (346.6 ألف دولار).

وأوضحت البيانات الصادرة عن السوق المالية السعودية"تداول"، أنه بلغ صافي مشتريات الشركات السعودية خلال الأسبوع الماضي نحو 495.1 مليون ريال (132 مليون دولار)، فيما بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأفراد السعوديين نحو 186 مليون ريال (49.6 مليون دولار).

وعلى صعيد تداولات سوق الأسهم السعودية، استهل مؤشر السوق تعاملات الأسبوع الجديد، يوم أمس (الأحد)، على مكاسب بنحو 60 نقطة، جاء ذلك وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار)، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

وأنهى مؤشر السوق تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.8%، ليغلق بذلك عند مستويات 7268 نقطة، فيما أنهت أسهم 151 شركة على ارتفاع، مقابل تراجع أسعار أسهم 36 شركة أخرى.

واستقرت القيمة السوقية للأسهم السعودية، يوم أمس، عند مستويات 8.17 تريليون ريال (2.1 تريليون دولار)، يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن يكون فيه، اليوم (الاثنين)، موعد استحقاق الأسهم المجانية للمكتتبين في سهم عملاق صناعة النفط شركة «أرامكو السعودية»، والذين احتفظوا بأسهمهم لمدة 6 أشهر، بدءاً من أول يوم تداول في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وبحسب نشرة الإصدار، فستستغرق عملية تحديد المستحقين وإيداع هذه الأسهم المجانية فترة أقصاها 75 يوماً، وذلك بدءاً من اليوم (الاثنين)، ما يعني أن الأسهم المجانية سيتم إيداعها في محافظ المكتتبين المستحقين خلال 75 يوماً بحد أقصى.

إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد تداولات سوق الأسهم السعودية اليوم بعض التباين في أداء الشركات المدرجة، إلا أنه من المرجح أن يتفاعل مؤشر سوق الأسهم السعودية مع افتتاح أسواق النفط، اليوم (الاثنين)، في تعاملاتها المبكرة.

ويترقب المتداولون في سوق الأسهم السعودية النتائج المالية لأكثر من 88 شركة مدرجة، يأتي ذلك في الوقت الذي لم يعد يتبقى أمام الشركات المدرجة سوى نحو 14 يوماً فقط لإعلان نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي.

في سياق ذي صلة، نشرت هيئة السوق المالية السعودية مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري لاستطلاع مرئيات العموم لمدة 60 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 5 أغسطس (آب) المقبل.

وتسعى هيئة السوق بأن تؤدي صناديق الاستثمار دوراً مهماً في دعم نمو إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي وتوفير مصادر إضافية للتمويل وإعادة التمويل في الاقتصاد.

وأوضحت هيئة السوق، في بيان لها يوم أمس، أن التعديلات المقترحة على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري تهدف إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتعزيز مبدأ حماية المستثمرين، وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار في هذه الصناديق.