السوق السوداء للدولار تطل برأسها في مصر.. والجنيه إلى أين؟

بعد أن صمد في وجه خسائر عملات الأسواق الناشئة والضغوط الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، انخفض الجنيه المصري أخيرا ليسجل ‭‭‭‭16.21‬‬‬‬ للدولار الاثنين، بينما تطل السوق السوداء برأسها من جديد وسط مضاربات على العملة المصرية.

كان الجنيه بلغ أوج قوته لحقبة ما بعد تحرير سعر الصرف في أواخر 2016 عندما سجل 15.51 جنيه للدولار في 21 فبراير شباط الماضي. ومنذ ذلك الحين هبط الجنيه 4.5% حتى اليوم.

يقول محمد بدير العضو المنتدب لبنك عودة مصر "تراجع الجنيه المصري مرتبط بأزمة فيروس كورونا وتداعياتها".

وتوقع بدير أن يكون الانخفاض في سعر الجنيه مرحليا نتيجة تلك الظروف وأن تتجاوز العملة لاحقا هذه الضغوط.

تداعيات كورونا

أضرت الجائحة ببعض أهم موارد النقد الأجنبي لمصر في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وبخاصة السياحة، التي تشكل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحويلات المصريين في الخارج. وتسببت أيضا في عمليات نزوح كبيرة للنقد الأجنبي من أسواق الدين المحلية.

ويتفق إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية في أن السبب الرئيسي لتراجع الجنيه مقابل الدولار هو تداعيات كورونا.

لكنه يعزو تراجع الجنيه أيضا إلى خروج الأجانب من أذون الخزانة والسندات بجانب هبوط الموارد الدولارية من قناة السويس والسياحة والتحويلات الخارجية.

وقال "سيكون لتراجع الجنيه تأثيرات سلبية مباشرة على الأسعار ومستويات المعيشة"، مشيرا إلى تأثر معدلات التضخم في مصر بسعر الصرف نظرا للاعتماد الكبير على الاستيراد.

يستهدف 17.5 جنيها للدولار

وتوقعت مذكرة بحثية لبنك اتش.اس.بي.سي الأسبوع الماضي أن يسجل سعر صرف العملة 16.5 جنيه للدولار في الأسابيع المقبلة و17.5 جنيه بنهاية العام، بدلا من 17 جنيها في التوقعات السابقة، مع ميل نحو وتيرة انخفاض أشد في النصف الثاني.

وأضافت المذكرة أن البيانات تسلط الضوء على ضغوط جائحة كوفيد-19، حيث تظهر أن البنك المركزي والبنوك التجارية سحبت أكثر من 21 مليار دولار من أصولهم الأجنبية في مارس آذار وأبريل نيسان للإبقاء على العملة مستقرة في مواجهة نزوح مطرد لرؤوس الأموال.

وقال عدد من متعاملي سوق الصرف لرويترز إن السوق السوداء شهدت خلال الأيام الماضية مضاربات عنيفة على الدولار. لكن احتياطيات البنك المركزي تظل من الضخامة بما يسمح له بتدعيم العملة، رغم انخفاضها الأخير.

وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى 36.0037 مليار دولار في نهاية مايو أيار، بعد ذروة عند 45.51 مليار دولار في فبراير شباط.

18 جنيها بنهاية العام في السوق الرسمية

وقال هاني توفيق الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر "أتوقع استمرار تراجع الجنيه حتى يصل لمستوى 18 جنيها بنهاية العام في السوق الرسمية.. السوق الموازية للدولار عادت من جديد مع نقص العملة... السعر وصل الخميس الماضي إلى 16.75 جنيه مقابل الدولار".

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع البنك المركزي للتعقيب.

واتخذت مصر خطوات لتدبير السيولة الأجنبية شملت إصدار سندات دولية كما توصلت إلى اتفاق أولي يوم الجمعة مع صندوق‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬النقد بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام لمساعدة البلد على التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

ويأتي ذلك القرض إضافة إلى تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار قدمه الصندوق بالفعل لمصر. وتوقع اقتصاديون أن الصندوق سيتطلع على أقل تقدير إلى خفض معتدل لقيمة العملة.

ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 17.15 جنيه مطلع الأسبوع قبل أن يعاود التراجع وسط انسحاب الطلبات ويسجل بنهاية يوم الأحد 16.90 جنيه، وفقا لعدد من المتعاملين.

صغار المستوردين

وقال أحد المتعاملين لرويترز رافضا نشر اسمه "المضاربون بالغوا في التحرك لتحقيق مكاسب ولو استمر نفس الاتجاه الذي حدث بنهاية يوم الأحد الماضي فسنرى انهيارا في سعر السوق السوداء بنفس وتيرة الارتفاع... غالبية الطلبات قادمة من صغار المستوردين وشركات استيراد السلع ذات الدورة السريعة".

وطالب مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات الحكومة بسرعة التدخل لوقف ظاهرة الدولرة التي عاودت الظهور من جديد مما قد يتسبب في أزمة.

لكن رضوي السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس قالت: "الضغط على الجنيه مرتبط بأمد استمرار تراجع الموارد الدولارية للبلاد وخاصة من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج... في فاروس نتوقع تسجيل الدولار مستوى 17 جنيها بنهاية العام".

المستوردون وتوافر العملة

تباينت تجارب عدد من المستوردين الذين حصلت رويترز على تعليقات منهم بشأن مدى توفير البنوك للدولار والوقت الذي يستغرقه تدبير العملة الصعبة.

وقال محسن التاجوري نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية "قوائم الانتظار عادت للبنوك منذ أكثر من أسبوعين تزامنا مع ارتفاع الدولار وزيادة الطلب عليه... البنوك تقوم بتوفير الدولار لتمويل عمليات الاستيراد ولكن خلال فترة تتراوح مابين عشرة أيام و15 يوما".

إلا أن هشام صابر رئيس الشركة الدولية للصناعات الطبية نفى أي تأخير في تدبير العملة في البنوك، وقال "بمجرد تقديم مستندات الشحن يقوم البنك بتوفير الدولار".

وأيده في ذلك علاء السبع رئيس مجموعة السبع للسيارات قائلا "البنوك تقوم توفر الدولار لتغطية الشحنات الاستيرادية دون حدوث أي تأخير حتى الآن".

أما بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية فقال "لدينا أزمة في توفير الدولار من البنوك، ليس الآن فقط لكن هذا المعتاد لنا باعتبار أننا نستورد سلعا كمالية، ولذا نوفر الدولار من شركات الصرافة. "حتى عندما نطلبه الآن من شركات الصرافة يكون الرد: لا يوجد دولار".