السعودية.. تأجيل سداد الضرائب عزز سيولة القطاع الخاص

أكد عبد العزيز الرشيد، مساعد وزير المالية السعودية لشؤون المالية الدولية والسياسات، أن تأجيلَ المطالبة ببعض المستحقات المالية مثل الضرائب وإقرارات الزكاة جاءت لدعم القطاع الخاص، ولتعزيز مواجهته الظروف الناشئة عن جائحة كورونا.

وقال الرشيد في ندوة افتراضية أقامها مركز التواصل والمعرفة المالية التابع لوزارة المالية، إن هذا التأجيل للمطالبة ببعض المستحقات المالية، ساعد القطاع الخاص على تخصيص الأموال لمصاريف آنية مثل أجور العاملين فيه.

وأضاف أن تأجيل سداد المستحقات على القطاع الخاص، شمل ضريبتي القيمة المضافة أو السلع الانتقائية أو الإقرارات الزكوية، ووفر للقطاع الخاص مرونة بدرجات متفاوتة.