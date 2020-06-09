السعودية تقر نظاماً جديداً للاستثمار بقطاع التعدين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يعد بدعم من قيادة المملكة، واحدًا من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في السعودية.

وقال الخريف بتصريح صحافي اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن نظام الاستثمار التعديني الجديد يشتمل على 63 مادة، ومن المنتظر أن يحقق في المستقبل القريب نقلة نوعية لقطاع التعدين والصناعة المعدنية في المملكة بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في المملكة والتي تقدر قيمتها في مواقع التمعدن بحوالي 5 ترليون ريال.

موضوع يهمك خفضت وكالة موديز توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت خلال العام الجاري إلى 35 دولارا للبرميل العام الجاري، وإلى 45 دولارا... موديز تخفض توقعاتها لبرميل النفط إلى 35 دولارا في 2020 طاقة

وتوقع أن يرفع قطاع التعدين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال، وأن يساهم في خفض الواردات بحوالي 37 مليار ريال، وأن يولد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.

وأضاف أن نظام الاستثمار التعديني، يعد من أبرز أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وهو من أهم البرامج التي من شأنها المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال إن من بين مرتكزات استراتيجية التعدين والصناعة المعدنية ومبادراتها المتعددة حوكمة القطاع وتعزيز الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع، وهي أمور كفلها نظام الاستثمار التعديني الجديد.

وأشار إلى أهداف أخرى لنظام الاستثمار بالتعدين، منها تحقيق الاستدامة للقطاع من خلال الاهتمام الكبير الذي أولاه النظام للمحافظة على البيئة ومراقبة وتحقيق الامتثال للوائــح البيئــة والصحــة والســلامة للعاملين في القطاع والمجتمعات المحلية وتحفيزهم على المشاركة، ما سيؤدي، بطبيعة الحال، إلى تحقيق منافع مجتمعية جمة تُسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشاريع التعدينية.

وأضاف أن من بين أهم التعديلات في النظام الجديد إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف، الأمر الذي سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتسارع عجلة الأنشطة في هذا المجال وبالتالي تحقيق مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.