بعد كورونا.. فرص للاستثمار بالتحول الاقتصادي بالسعودية

أكد أيمن أفغاني، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية لشؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري، أنه يأمل أن فترة ما بعد أزمة كورونا ستشهد استثمار القطاع الخاص في الفرص التي يخلقها التحول الاقتصادي.

واعتبر أفغاني أن هذه الفرص التي تنشأ بموجب التحول الاقتصادي، ستجعل القطاع الخاص يستفيد منها بدلا من التركيز على العقود الحكومية.

وقال إن الحكومة في المملكة تعمل على تفعيل دور القطاع الخاص وإزالة العقبات أمامه من أجل الاستفادة من مختلف فرص الاستثمار، بما فيها فرص التحول الاقتصادي، والتوسع بالحاجة إلى الخدمات الرقمية وغيرها.

وأضاف أن مرحلة أزمة كورونا أظهرت أهمية الاستثمار في البنية التحتية للتقنية، مؤكداً أن السعودية من أكثر الدول المتقدمة في مجال البنى التحتية للتقنيات والمؤهلة لفرص الاستثمارات الرقمية الجديدة.