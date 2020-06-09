ترمب: 3 مليارات دولار للأميركيين الذين فقدوا وظائفهم

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تخصيص 3 مليارات دولار لدعم الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب كورونا.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر الشهر الماضي، حزمة بتريليوني دولار، بهدف مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وكذلك توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.

وشملت حزمة الإنقاذ تمويلا بقيمة 500 مليار دولار لمساعدة الصناعات المتضررة بشدة ومبلغا مماثلا كمدفوعات مباشرة لملايين الأسر الأميركية، بما يصل إلى 3 آلاف دولار.

كما تقدم الحزمة الأميركية المقرة سابقا 350 مليار دولار كقروض للشركات الصغيرة و250 مليار دولار لتوسيع نطاق مساعدات البطالة و100 مليار دولار للمستشفيات والأنظمة الصحية.

وهدفت الحزمة لإغراق الاقتصاد بالسيولة في محاولة لكبح أثر الوباء.