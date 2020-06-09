EMPG للعربية: هذة تفاصيل صفقة اندماج بيوت ودوبيزل

أكد حيدر علي خان، رئيس مجموعة EMPG في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن دمج أعمال علامتي BAYUT و DUBIZZLE سينتج عنه تعظيم للأرباح لمساهمي شركة EMPG نتيجة لقاعدة الأعمال المتشابهة للعلامتين.



وقال خان في مقابلة مع "العربية": "نحن نقوم بإدارة قاعدة البيانات فيما يخص القطاع العقاري منذ فترة أما بالنسبة لمجموعة OLX المالكة لعلامة DUBIZZLE فإنها تعمل على قاعدة البيانات الخاصة بعدة قطاعات لدينا خبرة تصل إلى 10 أعوام في أسواق عدة بدأ من المغرب حتى الفلبين، نقدم خدماتنا لعدة مجالات في قطاع العقارات سواء التجارية أو السكنية لعدة طبقات من المستفيدين بما يساهم في تعظيم الأرباح لمساهمينا. لدى OLX خبرة طويلة أيضا في إدارة البيانات ومشاركتها في عدة قطاعات وفي دول عدة، كلا الشركتين لديهما قاعدة أعمال تبدو مشتركة بشكل كبير، اتحاد هاتين الشركتين سيولد قاعدة أعمال ضخمة بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا التي تتميز بها هاتين الشركتين".

وأضاف "لا يخولني منصبي التحدث عن طرق تسعير الصفقة، ولكن يمكنني التحدث قليلاً عن تفاصيلها، لدينا في EMPG كل من علامة BAYUT في الإمارات والسعودية والأردن، وطبعاً لدينا أيضا علامة "مبوب" في المغرب وتونس , وعلامة "زمين" في باكستان و BPROPERTY في بنغلادش، لدينا أيضا عدة أصول في تايلاند، يضاف إلى ذلك أصولنا وعلامة LAMUDI لإدارة العقارات في كل من إندونيسيا وآسيا وصولاً إلى المكسيك. هناك أربعة أصول سيتم دمجها طبقا لهذه الصفقة تحت إدارة EMPG وهي DUBIZZLE الإمارات، وOLX في مصر ولبنان وباكستان وبعض علامات OLX في منطقة الخليج مثل عمان. جميعها سيتم إدارتها من قبلنا، وستكون OLX عبارة عن مساهم في شركة EPMG".

وأضاف "لقد تأثرت جميع القطاعات الاقتصادية بأزمة فيروس كورونا، نحن في بيوت نعمل مع شركائنا في القطاع العقاري خاصة عند تأثر إمكانية التنقل بسبب الحجر الصحي فإن نسبة إنجاز الأعمال تتأثر بذلك وهو ما يؤثر بشكل كبير على الدخل والأرباح، لقد عانى الكثير من الوسطاء العقاريين بانخفاض السيولة النقدية بسبب الجائحة ولذلك لقد قمنا بخطوات لمساعدتهم عبر إعفائهم من رسوم شهرية وتخفيض لرسوم الاشتراك بنسب متفاوتة، بالإضافة إلى فتح مجال الإعلان للوسطاء العقاريين المبتدئين وأصحاب الأعمال الصغيرة لأننا ندرك أنهم تأثروا بهذا الفيروس. ولقد قامت DUBIZZLE بنفس الخطوات لتيسير الأعمال على المعلنين، لذلك بالطبع تأثرت أعمالنا بالجائحة ولكن الجيد أننا بدأنا نرى تعافيا جيدا للسوق وبالطبع لأعمالنا، لذلك أرى أن توحيد الأعمال بين الشركتين عن طريق الدمج جاء في وقت جيد بالإضافة إلى أنه سيساهم برفع كفاءة أعمالنا وبالتالي تعظيم الأرباح للمساهمين".