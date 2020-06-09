وزير مصري للعربية: ربط 5000 نقطة لتقديم خدمات حكومية رقمية

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور عمرو طلعت، أن بلاده تستعد للانتهاء من ربط 5000 نقطة بالكابلات الضوئية في المؤسسات الحكومية، لتقديم خدماتها رقمياً.

وتوقع طلعت في مقابلة مع "العربية" الانتهاء من ربط هذه الجهات الحكومية في شهر يوليو المقبل.

وقال إن هذه الخطوة تأتي في سياق الاستعداد لإطلاق 3 حزم من الخدمات الرقمية الموجهة للمواطن وحزمة موجهة للمستثمرين على مستوى مصر بالكامل.

وقال إن المشروع يستلزم توصيل أكثر من 5 آلاف نقطة بالكابلات الضوئية من المباني الحكومية التي تقدم هذه الخدمات لتكون جاهزة بحلول يوليو المقبل.

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وتحدث عن المشروع التجريبي في منطقة بورسعيد، والذي نجح بتقديم مجموعة من الخدمات على منصة رقمية وصل عددها إلى أكثر من 80 خدمة رقمية.

وقال إن هناك تغيرا ضخما في أنماط الاستخدام للإنترنت بسبب ظروف جائحة كورونا، موضحاً أن أرقام الاستخدام في مصر تضاعفت خلال شهري مارس وأبريل.

وأضاف أن هناك إقبالاً ضخماً من فئات الطلبة والشباب للتعلم والتسلية والترفيه على شبكة الإنترنت بخاصة في ظروف مواجهة الجائحة، بحيث زادت فترات الذروة للاستخدام من 6 ساعات إلى أكثر من 15 ساعة في اليوم.

وقال إن مصر أطلقت في السابق مشروعا ضخما لرفع كفاءة الشبكة وهذا المشروع أهل الشبكة لتحمل الأحمال بنجاح إجراء امتحانات طلاب مرحلة الدراسة الثانوية من خلال شبكة الإنترنت لأكثر من 1.5 مليون طالب.

وتوقع أنه مع استمرار العمل عن بعد حتى بعد زوال الجائحة، سيكون من الضروري أن "نلحق المشروع المنفذ في 2019 بمرحلة ثانية تدعم الشبكة من خلال المعدات التي تجلب البيانات من خارج مصر".

وأوضح أن العمل يجري على "زيادة الوحدات التي ترفع الشبكة من حيث سرعة الإنترنت والاستمرارية والكفاءة".