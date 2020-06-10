إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار.. وهذه الأسماء

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وذلك في إطار تعزيز أدوار الجهاز وتمكينه من تحقيق أهدافه في البحث عن فرص استثمار مختلفة ومميزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وصولا لتعزيز وتنويع الاقتصاد الإماراتي ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.

ويأتي القرار في ضوء الجهود لتطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية والتحديث المستمر لمجالسها، خاصة أن جهاز الإمارات للاستثمار نجح منذ تأسيسه عام 2007 في الكشف والاستثمار في مجالات اقتصادية وصناعات استراتيجية مختلفة، وبما يدعم الاقتصاد الوطني والتوجهات المستقبلية للدولة.

ويضم مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار كلا من: محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وحارب مسعود الدرمكي، مستشار مكتب العضو المنتدب في جهاز أبوظبي للاستثمار، و محمد هادي أحمد الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو".

إضافة إلى عيسى محمد السويدي، المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي للاستثمار، ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للقطاعات الناشئة في شركة مبادلة للاستثمار، وكلثم حمد بالعبد الغفلي، مدير استثمارات لدى دائرة الأسهم الخارجية في جهاز أبوظبي للاستثمار.