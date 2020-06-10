الكويت توقف تعيين العمالة الوافدة في هذا القطاع

أعلن وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل إصداره قرارا بإیقاف تعیین العمالة الوافدة في مؤسسة البترول الكویتیة وشركاتھا التابعة للعام 2020-2021 وتقنین عددھم في العقود الخاصة وعقود المقاولات.

وأكد الفاضل أنه لن یقف مكتوف الأیدي تجاه من یرید تسریح العمالة الوطنیة في الشركات البترولیة مشیرا في الوقت ذاته إلى أن جائحة كورونا أزمة عالمیة أصابت العالم أجمع ولیست محلیة كأزمة سوق المناخ أو الغزو.

وأضاف أن سعر برمیل النفط انخفض خلال ھذه الأزمة نتیجة إغراق السوق ونقص الطلب علیه إلا أن السوق النفطي الآن یتعافى حیث عادت الأسعار للارتفاع.

ورأى أن القطاع النفطي یجب ألا یكون المصدر الوحید للدخل مشددا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تعزیز الاقتصاد الوطني ووضع تشریعات وقوانین لحمایة ھذا القطاع.