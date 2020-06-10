ترمب يطالب سلطات نيويورك بفتح الولاية لاستئناف الأعمال

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلطات نيويورك بفتح الولاية لاستئناف الأعمال.

وأضاف ترمب في تغريدة له أن ولاية نيويورك تقتل الشركات الصغيرة، وقال "دعهم يفتحون بشكل صحيح!".

New York State is killing small businesses. Let them properly open! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 10, 2020

ويعارض عدد من حكام الولايات في أميركا رغبة ترمب في إعادة سريعة لفتح الاقتصاد في ظل عدم وجود علاج لفيروس كورونا.

وأشاد ترمب الجمعة الماضية بالتراجع الذي سجله معدل البطالة، قائلا إن الاقتصاد يقلع مثل "مركبة صاروخية"، متعهدا بإنجاز تعاف سريع من التباطؤ جراء فيروس كورونا.

وقال ترمب إن "اليوم ربما يمثل العودة الأكبر في التاريخ الأميركي، ولن يتوقف هنا، بل سيستمر.. لا أحد يتوقع ذلك".

وأشار إلى أن التعافي الحقيقي سوف ينطلق خلال عام 2021، مشددا على أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على التعامل مع الجائحة مستقبلا. ولا يزال معدل البطالة فوق مستوى 13 بالمئة، على الرغم من تراجعه في أيار/ مايو.

وكان ترمب قد مارس مرارا ضغوطا لتخفيف قيود الإغلاق بشكل أكبر، وإعادة فتح الاقتصاد في كل أنحاء الولايات. وقال إننا "نقوم بفتح (الاقتصاد) بقوة شديدة".

وذكر أن تعافي الاقتصاد الأميركي له تأثير إيجابي على النمو العالمي. وقال إننا "قوة إيجابية. نحن مفتاح العالم بطريقة ما".