شاهد.. طائرة بدون طيار لنقل البشر قريبا في مدينة عربية

استعرضت شركة EHang الصينية نموذجا تجريبيا لطائرات بدون طيار يمكنها نقل البشر جوا بسرعة تصل إلى 80 ميلا في الساعة، في وقت ينتظر أن تطرح بها الشركة الجديدة للطائرة لأول مرة في مدينة دبي.

ويمكن للطائرة أن تحمل شخصًا في نفس الوقت مع الاستمرار في الطيران لمدة 21 دقيقة وتستعرضها في مدينة غوانزو الصينية، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتعمل الشركة الصينية على تطوير الطائرة منذ عدة سنوات وتأمل في طرحها تجاريا خلال السنوات المقبلة في وقت تتوقع أن يتزايد الاعتماد على المركبات الكهربائية داخل المدن الكبرى بحلول 2023.

وتعتمد حركة الطائرة على 16 مروحية وتعتمد على طرق ثلاثية الأبعاد في حركتها كالتي شوهدت من قبل في أفلام الخيال العلمي.

ولا تحتاج الطائرة الجديدة إلى مدرج للهبوط أو الإقلاع ويمكنها قطع ما يربو إلى 31 ميلا ويتم التحكم بها من خلال مراكز أرضية للقيادة وتطوي مرواحها للداخل بمجرد الهبوط الأمن.

وأجرت الشركة الصينية أول تجربة لنقل الركاب جوا باستخدام التاكسي الطائر في مدينة دبي في وقت سابق من العام 2017.

وبالرغم من تقارير حول إجراء الشركة لآلاف التجارب في الصين فإن المخاوف المتعلقة بالأمان تبقى عقبة رئيسية في وجه الشركة الصينية مع تساؤلات طرحها الخبراء حول كيفية أداء الطائرة في الظروف الجوية الصعبة كالرياح الشديدة والضباب وغيرها من التقلبات الجوية ومدى إمكانية تزويدها بعناصر الأمان التي تضمن سلامة الركاب من أي تهديدات فنية أخرى.

غير أن تلك المخاوف لم تمنع الشركة الصينية وشركات عالمية أخرى من الاستمرار في العمل على هذا النوع من المركبات الطائرة التي يمكن أن يحدث تغييرا جذريا في تحركات البشر على كوكب الأرض.

وتعمل شركة أير باص على تطوير تلك التكنولوجيا بالفعل منذ عام 2018، في وقت تعمل به شركة النقل التشاركي أوبر على تطوير أسطول خاص من المركبات التي يمكن استدعاؤها بكبسة زر من خلال شاشات الهواتف المحمولة لعملائها.