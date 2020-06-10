منوتشين: التعافي الأميركي من كورونا بدأ وسيزيد

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين يوم الأربعاء إن الاقتصاد الأميركي بدأ بالفعل ينفض عن نفسه غبار جائحة فيروس كورونا، وإنه سيتحسن "تحسنا كبيرا" في الربعين الثالث والرابع من العام.

وقال منوتشين، الذي يمثل أمام لجنة الشركات الصغيرة بمجلس الشيوخ الأميركي لمراجعة التقدم في برامج قروض الإنقاذ الاتحادية من تداعيات فيروس كورونا، في شهادة مكتوبة إن بيانات الوظائف والإحصاءات الاقتصادية الأخرى "تظهر أننا بصدد إعادة فتح قوية وتدريجية".

وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلطات نيويورك بفتح الولاية لاستئناف الأعمال. وأضاف ترمب في تغريدة له أن ولاية نيويورك تقتل الشركات الصغيرة، وقال "دعهم يفتحون بشكل صحيح!".

فتحت الأسهم الأميركية مرتفعة الأربعاء، وسجل المؤشر ناسداك المجمع ذروة قياسية جديدة، مع تحول الانتباه صوب أولى توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا.

وانخفضت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو أيار، مما يسلط الضوء على ضعف التضخم في ظل استمرار انخفاض الطلب وسط ركود اقتصادي ناجم عن جائحة كوفيد‭-‬19.

وقالت وزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين نزل 0.1% الشهر الماضي بعدما هوى 0.8% في أبريل نيسان وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر كانون الأول 2008.

وفي الاثني عشر شهرا حتى مايو أيار، صعد المؤشر 0.1% وهي أقل زيادة سنوية منذ سبتمبر أيلول 2015، وبعد زيادة 0.3% في أبريل نيسان. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم استقرار المؤشر في مايو أيار مع صعود سنوي 0.2%.