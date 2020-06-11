أزمة كورونا تفاقم الضغوط النفسية على رواد الأعمال

حذرت عدة تقارير مختصة بالصحة النفسية، من تزايد حالات الاكتئاب على إثر التباعد الاجتماعي والتدهور الاقتصادي وما تبعه من إغلاق الأعمال وخسائر الوظائف، خصوصا في مشاريع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.



إذ يخضع رواد الأعمال حتى ما قبل كورونا إلى ضغوطات قوية تضعهم في حالة توتر مستمر لما يحمله رائد الأعمال من مسؤوليات. كل هذه الضغوطات تضاعفت اليوم، مع اضطرار العديد من رواد الأعمال إلى التخلي عن موظفيهم وإيقاف أعمالهم تماماً.

ويشجع خبراء الصحة العقلية أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يتصارعون مع التوتر والقلق المرتبطين بالفيروس التاجي للتحدث بصراحة وصدق من أجل تأسيس بيئة عمل مرنة يمكن أن تتكيف مع احتياجات الأعمال وموظفيها والتركيز على ما تقدر قيمته كرائد أعمال، قد يساعد على الشعور بتحسن واتخاذ قرارات صائبة.

وقال وليد دانيال الذيب، المدير التنفيذي لشركة أديندا، إن معظم الشركات الناشئة تأثرت بشكل عام من الجائحة وبالأخص الشركات السياحية والمطاعم، لكن في نفس الوقت هناك شركات بالمجالات المصرفية والإلكترونية والمجالات الطبية لديها توسع ونمو. الأهم من كل ذلك فهم المؤسسون لطبيعة الظروف ومحاولة التأقلم مع الوضع بأنسب طريقة. رواد الأعمال والشركات الناشئة تركز على التواصل مع الزبائن القادرين على دفع الرسوم والثقة للمستثمرين لتكملة الاستثمار معهم بعض النظر عن تبعات كورونا".