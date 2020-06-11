ألمانيا.. حزمة التحفيز قد تدعم الاقتصاد بـ1.3 نقطة مئوية

قال المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، اليوم الخميس، إن برنامج التحفيز المزمع من الحكومة الألمانية بقيمة 130 مليار يورو (147.33 مليار دولار)، قد يدعم الناتج الاقتصادي في البلاد بنحو 1.3 نقطة مئوية هذا العام والعام المقبل.



وتوقع المعهد أن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 9.4% في العام الجاري مع اكتمال تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل أن ينمو بنسبة 3% العام المقبل وكل ذلك بافتراض أن الجائحة ستستمر في نطاق السيطرة.



لكنه قال إن أحدث حزمة تحفيز اقتصادي ستدعم الاقتصاد بشكل ملحوظ، مضيفاً أن من شأن تنفيذ البرنامج كما تم الإعلان عنه أن يؤدي لتراجع أقل حدة في العام الحالي بنسبة 4.3% وارتفاع بنسبة8.1% في العام المقبل.

وذكر المعهد أن الناتج الإجمالي المحلي سيتراجع بشكل أكبر في الربع الثاني عن الربع الأول الذي شهد هبوطاً نسبته 2.2% الذي كان أكبر معدل منذ 2009.



لكنه قال إن الاقتصاد سيعود للانتعاش مجددا، لكن ببطء، اعتبارا من الربع الثالث مع تخفيف القيود التي فرضت لاحتواء انتشار المرض.