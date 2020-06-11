الدوري الإنجليزي الممتاز يتكبد 1.3 مليار دولار خسائر

سيتكبد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ما يقدر بنحو مليار جنيه إسترليني أو 1.3 مليار دولار، خسائر في الإيرادات جراء تفشي فيروس كورونا، حيث لا تزال الملاعب فارغة وسط سلسلة مخاوف طويلة تتعلق بالسلامة بينما تستعد الأندية لاستئناف الموسم في 17 يونيو الجاري.

تم تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز منذ منتصف مارس، ومن المتوقع أن تؤثر بثلاثة أشهر من غياب مباريات كرة القدم بشكل كبير على إيراداته للسنة المالية 2019/2020، وفقًا لمراجعة سنوية من مجموعة Deloitte Sports Business Group، نُشرت اليوم الخميس.

ووفقًا لتقرير شركة ديلويت، نقلته وكالة بلومبيرغ واطلع عليه "العربية نت"، فإن حوالي 500 مليون جنيه إسترليني من الإيرادات المفقودة لا يمكن تعويضها وهي مرتبطة بوسائل الإعلام، وانخفاض مبيعات التذاكر لأن المباريات ستلعب بدون جمهور، إضافة إلى تراجع العقود التجارية.

ومن المقرر استئناف الدوري في 17 يونيو مع بث المباريات مباشرة في المملكة المتحدة.

لن يُسمح لمشجعي الأندية الـ 20 بحضور المباريات بسبب مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة، كما هو الحال في ألمانيا.

وبعائدات تبلغ 5.2 مليار جنيه إسترليني في 2018/2019، يعد الدوري الممتاز أغنى منافسات لكرة القدم في أوروبا حتى الآن ولا يزال يستقطب اهتمام المشترين الأجانب.