أونكتاد: التجارة الدولية تهبط 27% بالربع الثاني 2020

قالت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في تقرير صدر اليوم الخميس، إن قيمة التجارة الدولية للبضائع تراجعت بنحو 5% خلال الربع الأول من 2020، متوقعة أن تشهد تراجعا أكبر نسبته 27% في الربع الثاني الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن التجارة العالمية من المتوقع أن تكون أقل من المستوى الذي كانت عليه في عام 2019، نتيجة جائحة كورونا.

وأضافت في تقرير اطلعت عليه "العربية نت" أن عودة النشاط التجاري بين دول العالم، لن يعتمد فقط على تجاوز الاضطراب الاقتصادي الذي خلفته الجائحة، ولكن يتوقف أيضا على طبيعة السياسات التي ستتخذها الدول لإعادة فتح اقتصاداتها.

وأشارت المنظمة أنها تتوقع أن تتراجع التجارة العالمية للبضائع بنسبة 20% خلال العام الجاري بالكامل، وهو ما يتماشى مع توقعات منظمة التجارة العالمية التي توقعت انخفاضا يتراوح بين 13 و32%.

وتوقعت المفوضية الأوروبية أن تتراجع التجارة الدولية لدول اليورو الـ 27 بنسبة تتراوح بين 10 و16% العام الجاري.