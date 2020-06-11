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ارتفاع مبيعات السيارات في الصين 15% في مايو

المصدر: شنغهاي - رويترز
مبيعات السيارات في الصين
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أظهرت بيانات للقطاع، اليوم الخميس، أن مبيعات السيارات في الصين ارتفعت في مايو أيار 14.5% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، لتسجل زيادة للشهر الثاني على التوالي مع تعافي أكبر سوق للسيارات في العالم من مستويات متدنية بلغتها خلال إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع بنسبة 4.4% في أبريل وانخفاض 43% في مارس، حين نالت الجائحة من الطلب. وقبل أبريل، عانت المبيعات من تراجع استمر على مدى عامين تقريبا.

وأظهرت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات في الصين وهو أكبر اتحاد للقطاع بالبلاد أن المبيعات في مايو أيار زادت إلى 2.19 مليون سيارة.

كلمات دالّة

#الصين, #سيارات

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