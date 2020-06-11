الخزانة الأميركية: إعادة غلق الاقتصاد ستتسبب بضرر أكبر

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن إعادة غلق الاقتصاد ستتسبب بضرر أكبر.

وأدى غلق الاقتصاد الأميركي منذ منتصف مارس/آذار الماضي إلى قيام حوالي 42 مليون شخص فى الولايات المتحدة بالتقدم رسميا للحصول على إعانة البطالة، ورفع معدل البطالة الأميركية لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 14.7% فى أبريل/نيسان الماضي.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أمس الأربعاء إن الاقتصاد الأميركي بدأ بالفعل ينفض عن نفسه غبار جائحة فيروس كورونا، وإنه سيتحسن "تحسنا كبيرا" في الربعين الثالث والرابع من العام.

وقال منوتشين، الذي يمثل أمام لجنة الشركات الصغيرة بمجلس الشيوخ الأميركي لمراجعة التقدم في برامج قروض الإنقاذ الاتحادية من تداعيات فيروس كورونا، في شهادة مكتوبة إن بيانات الوظائف والإحصاءات الاقتصادية الأخرى "تظهر أننا بصدد إعادة فتح قوية وتدريجية".

وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلطات نيويورك بفتح الولاية لاستئناف الأعمال. وأضاف ترمب في تغريدة له أن ولاية نيويورك تقتل الشركات الصغيرة، وقال "دعهم يفتحون بشكل صحيح!".

وانخفضت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو أيار، مما يسلط الضوء على ضعف التضخم في ظل استمرار انخفاض الطلب وسط ركود اقتصادي ناجم عن جائحة كوفيد‭-‬19.

وقالت وزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين نزل 0.1% الشهر الماضي بعدما هوى 0.8% في أبريل/نيسان وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر كانون الأول 2008.

وفي الاثني عشر شهرا حتى مايو أيار، صعد المؤشر 0.1% وهي أقل زيادة سنوية منذ سبتمبر أيلول 2015، وبعد زيادة 0.3% في أبريل نيسان. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم استقرار المؤشر في مايو أيار مع صعود سنوي 0.2%.