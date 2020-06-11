السعودية تؤجل زيادة الرسوم الجمركية

أجلت السعودية زيادة واسعة النطاق للرسوم الجمركية التي من المقرر أن تبدأ بفرضها أمس على العديد من المنتجات المستوردة من الخارج وبنسبة 15%.

وهذه المنتجات تشمل العديد من أنواع الخضراوات التي كانت معفاة سابقاً من الرسوم بالإضافة إلى المنسوجات ومواد البناء والمركبات والمعدات وغيرها.

من جهة أخرى سيبدأ تطبيق رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بداية يوليو المقبل، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لمساعدة الاقتصاد على تجاوز أزمة جائحة كورونا.

في هذا السياق، أوضح وزير الصناعة، بندر الخريف، أن خطوة رفع الرسوم الجمركية خطة قديمة تم وضعها قبل فيروس كورونا وتهدف لتقديم الدعم المحلي للصناعات.